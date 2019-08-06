В Затоне до шести вечера не будет воды
Также ресурс отключили на Московском шоссе и улице Университетская
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В Саратове сегодня, 6 августа, отключили воду домам на нескольких улицах города и в поселке.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в Затоне нет питьевого ресурса из-за работ на Большой Затонской улице. Ориентировочно воду подадут жителям поселка в шесть вечера.
Также до 16:00 отключили водоснабжение у жителей нечетных номеров домов №№25-33 по Московскому шоссе и в 1, 2 и 3-м Московских проездах.
До полуночи не будет воды у абонентов улиц Университетская, 31/35, 33, 37 и 43, а также Слонова, 32/40.
ИСТОЧНИК KP.RU