2019-08-06T11:45:13+03:00
Общество

В Затоне до шести вечера не будет воды

Также ресурс отключили на Московском шоссе и улице Университетская
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 6 августа, отключили воду домам на нескольких улицах города и в поселке.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в Затоне нет питьевого ресурса из-за работ на Большой Затонской улице. Ориентировочно воду подадут жителям поселка в шесть вечера.

Также до 16:00 отключили водоснабжение у жителей нечетных номеров домов №№25-33 по Московскому шоссе и в 1, 2 и 3-м Московских проездах.

До полуночи не будет воды у абонентов улиц Университетская, 31/35, 33, 37 и 43, а также Слонова, 32/40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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