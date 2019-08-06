В трех районах Саратова отключили холодную воду
Сегодня, 6 августа, в Саратове отключили воду в трех районах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для работ по улице Симбирцева, изменены параметры водоснабжения домам на улицах Шелковичная, Симбирцева и Белоглинская.
Также из-за ремонта водопровода на Плодородной улице отключили от водоснабжения частные дома по Черниговской (с охватом прилегающих улиц) и жилой сектор на Молочке в границах улиц Природная и Зерновая.
Также воды нет и в Ленинском районе из-за работ по улице Щорса. Так, отключили дома по улицам Зои Космодемьянской, Бережная, Спартака, Попова, Гвардейская.
Ориентировочно ремонт продлится до полуночи, после начнется подача ресурса абонентам.
ИСТОЧНИК KP.RU