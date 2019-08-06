В трех районах Саратова отключили холодную воду

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-06T11:38:09+03:00

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Сегодня, 6 августа, в Саратове отключили воду в трех районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для работ по улице Симбирцева, изменены параметры водоснабжения домам на улицах Шелковичная, Симбирцева и Белоглинская.

Также из-за ремонта водопровода на Плодородной улице отключили от водоснабжения частные дома по Черниговской (с охватом прилегающих улиц) и жилой сектор на Молочке в границах улиц Природная и Зерновая.

Также воды нет и в Ленинском районе из-за работ по улице Щорса. Так, отключили дома по улицам Зои Космодемьянской, Бережная, Спартака, Попова, Гвардейская.

Ориентировочно ремонт продлится до полуночи, после начнется подача ресурса абонентам.

ИСТОЧНИК KP.RU