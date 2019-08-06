В Саратове главный директор «ЛК СарМаш» оштрафован на 200 тыс. рублей за подделку документов
Мужчина признал свою вину
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Суд признал 39-летнего саратовца виновным в уклонении от уплаты налогов и использовании заведомо подложных документов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с октября 2015 по январь 2018 года мужчина работал директором ООО «ЛК СарМаш». Он предоставлял бухгалтеру поддельные документы для изменения сведений в налоговой декларации, а также книге покупок общества.
Подсудимый составлял платежки на перечисление денег пяти организациям якобы за транспортно-экспедиционные услуги.
В итоге организация недоплатила в казну более 8 тыс. рублей.
Мужчина признал свою вину. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU