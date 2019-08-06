Неуступчивый водитель «Газели» врезался в Марксе в Honda
Мужчина за рулем иномарки попал в больницу
Изменить размер текста:
В Марксе сегодня утром, 6 августа, водитель «Газели» врезался в иномарку.
- ДТП случилось в 09:30 у дома №118 по улице Бебеля. 39-летний шофер ГАЗ-3035 не уступил дорогу Honda, которая ехала по главной дороге, и врезался в нее, — сообщил «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
В результате ДТП пострадал 42-летний мужчина за рулем иномарки. Его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU