В марксовском «Орленке» пройдет Губернаторская школа

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-06T11:27:39+03:00

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С 29 по 31 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Марксе пройдет Губернаторская школа для участников проекта «Кадры будущего для регионов».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, эта инициатива запущена в 2018 году. Регион вошел в 2019 году в число 23 регионов-участников.

Проект направлен на формирование и развитие лидерских команд из активных школьников, которые могут заниматься проектами и реализовывать их.

Министр образования Саратовской области Ирина Седова подчеркнула, что ребята могут попробовать себя на предприятиях региона, стажироваться на производстве.

Школу пройдут 200 человек в возрасте от 14 до 17 лет и 20 студентов-тьюторов.

ИСТОЧНИК KP.RU