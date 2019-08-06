В марксовском «Орленке» пройдет Губернаторская школа
С 29 по 31 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Марксе пройдет Губернаторская школа для участников проекта «Кадры будущего для регионов».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, эта инициатива запущена в 2018 году. Регион вошел в 2019 году в число 23 регионов-участников.
Проект направлен на формирование и развитие лидерских команд из активных школьников, которые могут заниматься проектами и реализовывать их.
Министр образования Саратовской области Ирина Седова подчеркнула, что ребята могут попробовать себя на предприятиях региона, стажироваться на производстве.
Школу пройдут 200 человек в возрасте от 14 до 17 лет и 20 студентов-тьюторов.
ИСТОЧНИК KP.RU