В отношении экс-сотрудника МЧС Саратовской области возбудили еще одно дело о взятке

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-06T11:25:24+03:00

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В Саратове следователи СУ СКР возбудили в отношении бывшего сотрудника ГУ МЧС региона Игоря Мусина очередное уголовное дело.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что с марта 2009 по март 2019 года он, занимая разные руководящие должности, получил через посредников более 1,4 млн рублей. За эти деньги он должен был не предпринимать мер по демонтажу базовой станции сотовой связи на крыше ГУ МЧС.

Напомним, ранее в отношении Игоря Мусина уже было возбуждено дело о получении взятки 3,5 млн рублей за аналогичное преступление, но тогда речь шла о получении денег от других операторов связи.

Все эпизоды выявлены сотрудниками УФСБ области.

Расследование уголовных дел продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU