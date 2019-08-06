На набережной Саратова вновь провалился асфальт и размыло газон
На набережной Саратова после вчерашней непогоды провалился асфальт.
Также размыло газон недалеко от улицы Провиантская.
Фото из соцсетей
Об этом сообщил Алексей Шпион в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
- Стыдно перед гостями города. Газон после ливня снова весь размытый, нужна установка ливневки, — написал очевидец.
Отметим, что провал длиной около 6 метров и шириной порядка 2 метров никак не огорожен. К тому же прямо около провала расположена велодорожка, и водители двухколесного транспорта рискуют угодить прямо в яму.
Фото из соцсетей
Саратовцы в комментариях пишут, что возмущаться уже нечему, они давно привыкли к дырам в асфальте на набережной.
- Каждый год одно и то же, — написала местная жительница.
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ИСТОЧНИК KP.RU