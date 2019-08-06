На набережной Саратова вновь провалился асфальт и размыло газон

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-06T10:55:42+03:00

Местный житель отметил, что ему стыдно перед гостями города

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На набережной Саратова после вчерашней непогоды провалился асфальт.

Также размыло газон недалеко от улицы Провиантская.

Фото из соцсетей

Об этом сообщил Алексей Шпион в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

- Стыдно перед гостями города. Газон после ливня снова весь размытый, нужна установка ливневки, — написал очевидец.

Отметим, что провал длиной около 6 метров и шириной порядка 2 метров никак не огорожен. К тому же прямо около провала расположена велодорожка, и водители двухколесного транспорта рискуют угодить прямо в яму.

Фото из соцсетей

Саратовцы в комментариях пишут, что возмущаться уже нечему, они давно привыкли к дырам в асфальте на набережной.

- Каждый год одно и то же, — написала местная жительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU