Мужчину в Ртищеве отправили в колонию на 3,5 года за удар жены кулаком

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-06T10:58:50+03:00

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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор 34-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он сильно избил свою жену.

Преступление было совершено днем 20 марта. Пьяный мужчина ударил 27-летнюю женщину кулаком в висок, что причинило ее здоровью тяжкий вред.

Суд учел наличие у гражданина двух малолетних детей, полное признание вины и материальную помощь потерпевшей. Обвиняемый был приговорен к 3,5 года в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU