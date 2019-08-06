Панков: Склады завалены лекарствами, но в больницах их не хватает

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-06T10:14:59+03:00

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Нехватка необходимых лекарственных препаратов в районных больницах вызвана тем, что срываются торги на их приобретение. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Встречаясь в районах с людьми, всегда интересуюсь работой системы здравоохранения. Или ЦРБ, или поликлиники, или ФАПов. Можно спорить, можно нет, многое изменилось в лучшую сторону. И проблемы есть, бессмысленно их отрицать. Хочу поднять вопрос обеспечения лекарствами.

Согласен, склады завалены, да только в больницах их не хватает. Районная больничка объявляет торги на закупку лекарств. Из поставщиков никто не выставляется, и больничка остается без нужных препаратов. Почему поставщики лекарств не хотят участвовать в торгах? Вопрос. Главные врачи районных больниц говорят, что объем закупок от больнички маленький, и это не интересно поставщикам. Вот они не участвуют. Главным врачам тяжело с поставщиками спорить. Поэтому есть случаи, где и более пяти раз торги срываются.

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Возможно, и в другом заминка происходит. Просто цены на лекарства указываются низкие, и поставщики не выходят на торги. А это уже картельный сговор. А где же ФАС? Ведь цены для закупок устанавливает госконтроль. И даже вообще, говорят, этот рынок в одних руках. Так проверяйте! Если партии закупок небольшие, пусть минздрав объявляет торги сразу для нескольких больниц. А если поставщики хотят цены взвинтить, тогда ФАС и правоохранители пусть работают. В любом случае, минздрав вмешаться должен. Нельзя оставлять наших врачей один на один с теми, кто на беде людей нажиться хочет, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU