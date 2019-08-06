Начальника Аркадакского лесхоза оштрафовали за неправильную заготовку древесины

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-06T09:58:59+03:00

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Прокуратура Екатериновского района выявили нарушения соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности лесов.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, при заготовке древесины Екатериновский производственный участок ГАУ «Аркадакский лесхоз» допустил требования противопожарного законодательства.

Речь идет о плохой очистке лесосек, там присутствуют стоящие деревья, подлежащие вырубке, и спиленные нераскряженные деревья. Кроме того, порубочные остатки уложены в кучи и валы шириной более 3 метров, а также остатки разбросаны либо рядом, либо в лесах, что может привести к распространению лесных пожаров.

Начальника Екатериновского производственного участка ГАУ «Аркадакский лесхоз» оштрафовали на 10 тыс. рублей, а руководитель предприятия получил представление.

ИСТОЧНИК KP.RU