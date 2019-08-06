В Саратове рецидивист унес телевизор через окно

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-06T09:46:46+03:00

Он продал технику неизвестному на Сенном рынке

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 34-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 1 августа, с 20:00 до 23:30, кто-то повредил москитную сетку окна его дома на улице Гоголя, проник внутрь и украл телевизор стоимостью 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний рецидивист.

Он признался, что продал похищенное неизвестному на Сенном рынке.

На мужчину завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU