В Саратове отменили карантин по бешенству
Очаг заболевания ликвидирован также в Татищеве
Изменить размер текста:
В Саратове отменен карантин по бешенству.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства области, специалисты провели осмотры животных и выполнили меры по предотвращению распространения заболевания. Это позволило ликвидировать бешенство на большей части территории города.
Кроме того, карантин был снят в поселке Татищево.
Ветеринары выполнили прививки 540 домашним и сельскохозяйственным животным.
ИСТОЧНИК KP.RU