2019-08-06T09:26:55+03:00
Общество

В Саратове отменили карантин по бешенству

Очаг заболевания ликвидирован также в Татищеве
Екатерина Семенова
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В Саратове отменен карантин по бешенству.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства области, специалисты провели осмотры животных и выполнили меры по предотвращению распространения заболевания. Это позволило ликвидировать бешенство на большей части территории города.

Кроме того, карантин был снят в поселке Татищево.

Ветеринары выполнили прививки 540 домашним и сельскохозяйственным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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