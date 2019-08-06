В Саратове отменили карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-06T09:26:55+03:00

Очаг заболевания ликвидирован также в Татищеве

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В Саратове отменен карантин по бешенству.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства области, специалисты провели осмотры животных и выполнили меры по предотвращению распространения заболевания. Это позволило ликвидировать бешенство на большей части территории города.

Кроме того, карантин был снят в поселке Татищево.

Ветеринары выполнили прививки 540 домашним и сельскохозяйственным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU