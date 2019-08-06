Мошенник оставил жителя Лысогорского района без 16 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-06T08:52:21+03:00

Он обналичил деньги в Екатеринбурге

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Полиция Лысогорского района раскрыла мошенничество в отношении 32-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, 20 мая он познакомился на сайте «Авито» с гражданином, представившимся 38-летним Михаилом Сергеевичем, который продавал колеса.

Гражданин перевел ему 16 тыс. рублей, но товар так и не получил.

Стражи порядка выяснили, что деньги обналичивал 30-летний мужчина в Екатеринбурге.

При его допросе оказалось, что мошенник это не он, а 33-летний злоумышленник.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU