Мошенник оставил жителя Лысогорского района без 16 тыс. рублей
Он обналичил деньги в Екатеринбурге
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Полиция Лысогорского района раскрыла мошенничество в отношении 32-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, 20 мая он познакомился на сайте «Авито» с гражданином, представившимся 38-летним Михаилом Сергеевичем, который продавал колеса.
Гражданин перевел ему 16 тыс. рублей, но товар так и не получил.
Стражи порядка выяснили, что деньги обналичивал 30-летний мужчина в Екатеринбурге.
При его допросе оказалось, что мошенник это не он, а 33-летний злоумышленник.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU