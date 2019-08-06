Для строительства микрорайона в Энгельсе планируют пригласить иностранных архитекторов
Для разработки проекта застройки территории бывшего ракетного училища в Энгельсе могут объявить международный конкурс.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, там должен быть размещен новый жилой микрорайон.
Сейчас площадь около 20 гектаров не используется, там можно возвести более 160 тыс. кв. м жилья.
- Достигнуты договоренности о проведении конкурса на создание концепции нового микрорайона, участие в котором примут российские и иностранные архитекторы. Исходя из предложенных концепций, будет разработан проект строительства, — заявил глава района Дмитрий Тепин на постоянно действующем заседании.
Предполагается, что в микрорайоне появятся школа, детский сад, поликлиника и другие инфраструктурные объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU