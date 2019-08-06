2019-08-06T08:48:28+03:00
Происшествия

Саратовец обвинил полицейских в вымогательстве денег за наркотики

На самом деле мужчину только задержали
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 51-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 10 мая мужчина купил у кого-то 7,98 грамма наркотиков и хранил их при себе.

Ему дали полгода «строгача», однако гражданин остался недоволен приговором и подал апелляцию.

Он написал в жалобе, что его обвинили зря, документы проверяли без понятых и фиксации, а стражи порядка требовали у него деньги и били.

Проверка показала недостоверность информации, поэтому дело пересматривать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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