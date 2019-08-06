Саратовец обвинил полицейских в вымогательстве денег за наркотики
На самом деле мужчину только задержали
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Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 51-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 10 мая мужчина купил у кого-то 7,98 грамма наркотиков и хранил их при себе.
Ему дали полгода «строгача», однако гражданин остался недоволен приговором и подал апелляцию.
Он написал в жалобе, что его обвинили зря, документы проверяли без понятых и фиксации, а стражи порядка требовали у него деньги и били.
Проверка показала недостоверность информации, поэтому дело пересматривать не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU