Саратовцам рассказали, как выбрать грибы и не умереть

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-06T08:44:01+03:00

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Жителям Саратовской области рассказали, как правильно выбрать грибы.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, те, что были собраны на свалках, в районе Кумысной поляны, а также куплены на несанкционированных рынках, могут быть опасны для здоровья и жизни.

Вред принесут как ядовитые, так и перезрелые плоды.

Хуже всего, если съесть бледную поганку, перепутав ее с сыроежкой, шампиньоном или зеленушкой.

Чтобы полакомиться без последствий, лучше собирать именно те грибы, в съедобности которых вы уверены, не есть перезрелые, плесневелые и червивые дары природы. Ни в коем случае нельзя принимать их в сыром виде, угощать детей и пожилых, покупать в непонятных местах.

Засаливать и мариновать грибы стоит только в бочонках и кадках в кислом маринаде.

ИСТОЧНИК KP.RU