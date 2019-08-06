Почти четыре года саратовец давал таможеннику взятки
Общая сумма незаконного вознаграждения составила 550 тыс. рублей
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В Саратове осудили Дмитрия Алферова — представителя фирмы ООО «Далюс». Его признали виновным в даче взятки.
- Мужчина договорился с сотрудником Саратовской таможни, что тот не будет контролировать таможенную стоимость товаров фирмы, чтобы не уплачивать дополнительные платежи, а Алферов за это будет перечислять деньги на карту. За период с декабря 2014 по февраль 2018 года общая сумма переводов составила более 550 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в Южном СУ на транспорте СК РФ.
Суд приговорил Дмитрия Алферова к штрафу в 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU