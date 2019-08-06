Сегодня ночью в Саратове ремонтировали четыре улицы
Работы проходили в рамках нацпроекта
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Сегодня ночью, с 5 на 6 августа, рабочие ремонтировали четыре дороги в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы затронули Советскую улицу, на участке от Рахова до Радищева, Сызранскую, 2-й Детский проезд от Клочкова до 2-й Садовой, а также Большую Горную между Танкистов и Мурманским проездом.
Ремонт на 66 участках саратовских улиц уже завершен.
ИСТОЧНИК KP.RU