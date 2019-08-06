2019-08-06T08:42:02+03:00
Общество

Сегодня ночью в Саратове ремонтировали четыре улицы

Работы проходили в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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Сегодня ночью, с 5 на 6 августа, рабочие ремонтировали четыре дороги в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы затронули Советскую улицу, на участке от Рахова до Радищева, Сызранскую, 2-й Детский проезд от Клочкова до 2-й Садовой, а также Большую Горную между Танкистов и Мурманским проездом.

Ремонт на 66 участках саратовских улиц уже завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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