Сегодня ночью в Саратове ремонтировали четыре улицы

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-06T08:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, с 5 на 6 августа, рабочие ремонтировали четыре дороги в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы затронули Советскую улицу, на участке от Рахова до Радищева, Сызранскую, 2-й Детский проезд от Клочкова до 2-й Садовой, а также Большую Горную между Танкистов и Мурманским проездом.

Ремонт на 66 участках саратовских улиц уже завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU