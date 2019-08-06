Николай Панков о захвате земли: Или коррупция, или «крыша»

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-06T08:41:20+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поднял вопрос о законности перехода земельных участков в частные руки. Пост на эту тему он назвал «Два вопроса о коррупции».

- Завершив пробежку в аэропорту «Гагарин», отправился в Елшанку. Ехал по объездной дороге. Между Дубками и съездом на Елшанку — красивое поле подсолнухов. И в нем, скажу, такой «выгрыз» территории. Она уже защебенена и обнесена металлическим забором. Согласен, наверное, комитет по управлению имуществом выделил участок, перевел его из земель сельхозназначения в другую категорию. Допускаю. Однако, насколько известно, будет расширяться объездная дорога. Про это говорил губернатор. И уже всем понятно что «Большая Волга», что выдает разрешения, на подъезд к дороге его не даст. Тогда зачем или за сколько владельцу дали участок? Возможно, у собственника хороший крышеватель?

Конечно, нужно развивать малый бизнес и занятость людей, создавать рабочие места. Но при расширении дороги уже государству за этот кусок земли придется отдать собственнику большие деньги. Подобное уже было при строительстве аэропорта. Тогда государство отказалось от стройки из-за ломовых цен за земельные наделы людей, шлындающих при власти.

Второй случай. Это общая схема захвата земли, уничтожая лесополосы. Земля у «Родных просторов», помню, говорили, аграрному университету принадлежала. А вот рядом с ней вдоль трассы шла лесополоса. Дальше, думаю, дельцы, не совсем внятно говорящие по-русски, снесли ее часть и поставили палатки. Это те, кто на куске земли или бордюра наши деньги в карман скирдует. Не знаю, кто разрешал. Комитет по имуществу или Саратовский район. Не уверен, что при этом заплатили налоги. Или коррупция, или «крыша». Все одно, и то, и другое — коррупция, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU