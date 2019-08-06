Мужчина пойдет под суд в Саратовской области за перевозку макак и гиббонов

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-06T08:09:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель Саратовской транспортной прокуратуры направил в суд уголовное дело в отношении 23-летнего уроженца Карачаево-Черкесской Республики. Его обвиняют в контрабанде особо ценных животных.

- В конце апреля 2019 года в поезде Алматы — Саратов на станции Озинки у мужчины в двух клетках, которые были в больших сумках, нашли пять спрятанных яванских макак и черноруких гиббонов. Общая стоимость этих животных — 1 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.

Эти особи попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, а каких-либо документов на них у гражданина не было.

Уголовное дело в отношении контрабандиста направлено в Ершовский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU