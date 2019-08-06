Две иномарки перегородили улицу Чапаева
ДТП случилось у ТЦ «Аврора»
На Чапаева столкнулись две иномарки.Фото: Дарья Вострикова
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На улице Чапаева, при пересечении с Советской, столкнулись две иномарки.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», напротив ТЦ «Аврора» не поделили дорогу Volkswagen и Chevrolet Niva.
В итоге Chevrolet Niva протаранила дорожный знак пешеходного перехода. У автомобиля передняя часть оказалась серьезно повреждена.
На улице Чапаева образовалась пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU