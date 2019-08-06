2019-08-06T08:10:28+03:00
Происшествия

Две иномарки перегородили улицу Чапаева

ДТП случилось у ТЦ «Аврора»
Дарья Вострикова
Поделиться:
На Чапаева столкнулись две иномарки.На Чапаева столкнулись две иномарки.Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

На улице Чапаева, при пересечении с Советской, столкнулись две иномарки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», напротив ТЦ «Аврора» не поделили дорогу Volkswagen и Chevrolet Niva.

В итоге Chevrolet Niva протаранила дорожный знак пешеходного перехода. У автомобиля передняя часть оказалась серьезно повреждена.

На улице Чапаева образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24