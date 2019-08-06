Две иномарки перегородили улицу Чапаева

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-06T08:10:28+03:00

На Чапаева столкнулись две иномарки. Фото: Дарья Вострикова

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На улице Чапаева, при пересечении с Советской, столкнулись две иномарки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», напротив ТЦ «Аврора» не поделили дорогу Volkswagen и Chevrolet Niva.

В итоге Chevrolet Niva протаранила дорожный знак пешеходного перехода. У автомобиля передняя часть оказалась серьезно повреждена.

На улице Чапаева образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU