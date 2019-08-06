Месть за сигареты: житель Балашова оболгал полицейских за отказ дать покурить

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-06T07:47:13+03:00

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В Балашове Саратовской области осудили 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в заведомо ложном доносе.

- Зимой, 17 февраля 2019 года, мужчину доставили в спецприемник за совершение административного правонарушения — он гулял по улицам города пьяным. Задержанный попросил у полицейских сигареты, но те ему отказали. В ответ на это злоумышленник заявил, что они пожалеют, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

На следующее утро при обходе руководством мстительный мужчина сказал, что накануне в отделе двое сотрудников избили его. Они якобы наносили удары ему в грудь. Свои претензии гражданин описал в заявлении на правоохранителей.

Однако при проверке выяснилось, что злоумышленник все выдумал, и тогда уже в отношении него возбудили уголовное дело.

Во время следствия мужчина признался, что оговорил полицейских, и сознался.

За этот проступок суд приговорил его к полугоду колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU