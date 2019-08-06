Рыбак нашел утопленника в Базарно-Карабулакском районе

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-06T07:49:13+03:00

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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области рыбак нашел утопленника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, житель Казанлы отправился на рыбалку на местную реку.

Идя вдоль берега, он увидел на середине водоема труп.

На место выехали эксперты и следователи. Останки извлекли из воды. На теле имелись куски рубашки, джинсов и носки.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас устанавливаются причины смерти и личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU