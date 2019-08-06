Рыбак нашел утопленника в Базарно-Карабулакском районе
Следователи устанавливают личность погибшего
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области рыбак нашел утопленника.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, житель Казанлы отправился на рыбалку на местную реку.
Идя вдоль берега, он увидел на середине водоема труп.
На место выехали эксперты и следователи. Останки извлекли из воды. На теле имелись куски рубашки, джинсов и носки.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Сейчас устанавливаются причины смерти и личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU