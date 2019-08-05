Михаил Исаев поручил срочно устранить последствия стихии в Саратове

5 Авг. 20:57 2019-08-05T20:59:54+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия стихии в городе.

- Поручаю городским службам устранить последствия непогоды в кратчайшие сроки, – написал мэр на своей странице в сети Instagram.

Он также отметил, что на номер «горячей линии» Единой диспетчерской службы поступило 64 сообщения. Большая часть из них – 27 – касались падения деревьев. Еще 19 человек сообщил об обрывах линий электропередач, 10 – о повреждении машин. Другие звонки связаны с упавшими банерами, подтоплениями домов, повреждениями газопроводов.

Михаил Исаев также предупредил саратовцев, что завтра вновь ожидается сильный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU