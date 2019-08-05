Житель Краснодара приехал в Саратов для участия в забеге GagarinRunway

5 Авг. 20:09 2019-08-05T20:09:57+03:00

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В забеге GagarinRunway принял участие житель Краснодара Игорь Горобец.

- Открытие нового аэропорта в Саратове, в преддверии которого состоялся забег «GagarinRunway», — это значимое событие для всей страны. Пропустить такое событие я не мог, поэтому приехал сюда вместе с семьей, чтобы вместе со всеми принять участие в забеге. Для себя мы выбрали дистанции в 1,5 км и 10 км. Было очень приятно увидеть здесь множество абсолютно разных людей разных профессий и возрастов, объединенных одной идеей. Забег по взлетной полосе аэропорта «Гагарин» стал по-настоящему ярким, запоминающимся на всю жизнь событием, – отметил Игорь Горобец.

Напомним, масштабный спортивный праздник состоялся в новом аэропорту «Гагарин» в Сабуровке Саратовского района. По взлетно-посадочной полосе пробежали тысячи человек. В числе спортсменов был и губернатор области Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU