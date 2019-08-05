Водитель разбился у села Лох под Саратовом

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-05T18:08:38+03:00

Мужчина скончался от полученных травм на месте

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В Новобурасском районе Саратовской области в ДТП сегодня, 5 августа, разбился мужчина.

- Смертельная авария произошла около 18:00 в районе села Лох. Водитель Chery не справился с управлением и опрокинулся в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Фото областной ГИБДД

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обстоятельства ДТП и личность водителя устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU