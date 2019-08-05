Водитель разбился у села Лох под Саратовом
Мужчина скончался от полученных травм на месте
Фото областной ГИБДД
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В Новобурасском районе Саратовской области в ДТП сегодня, 5 августа, разбился мужчина.
- Смертельная авария произошла около 18:00 в районе села Лох. Водитель Chery не справился с управлением и опрокинулся в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Фото областной ГИБДД
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Обстоятельства ДТП и личность водителя устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU