В лагере Энгельса прошел День ГТО к 80-летию Дня физкультурника
В мероприятии приняли участие 84 человека
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В детском оздоровительном лагере имени Ю. А. Гагарина состоялся День ГТО, посвященный 80-летию Дня физкультурника.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, 84 человека попробовали свои силы в скорости, гибкости, силе, выносливости.
Лучшие результаты показали Валерия Даньшина, Кирилл Лохмотов, Марина Пестерева, Артем Бородкин, Сабрина Фельк и Александр Левченко.
ИСТОЧНИК KP.RU