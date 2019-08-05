В лагере Энгельса прошел День ГТО к 80-летию Дня физкультурника

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-05T17:08:08+03:00

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В детском оздоровительном лагере имени Ю. А. Гагарина состоялся День ГТО, посвященный 80-летию Дня физкультурника.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, 84 человека попробовали свои силы в скорости, гибкости, силе, выносливости.

Лучшие результаты показали Валерия Даньшина, Кирилл Лохмотов, Марина Пестерева, Артем Бородкин, Сабрина Фельк и Александр Левченко.

ИСТОЧНИК KP.RU