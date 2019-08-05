В Саратове спустя четыре месяца раскрыли кражу велосипеда

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-05T17:02:32+03:00

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В отдел полиции 11 мая обратилась жительница Саратова и рассказала о краже велосипеда.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она оставила двухколесный транспорт на лестничной площадке первого этажа многоквартирного дома с обеда 11 мая, а в девять вечера этого же дня на месте «стоянки» его не оказалось.

Выяснилось, что к преступлению причастен 18-летний студент техникума, который во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU