В Саратове спустя четыре месяца раскрыли кражу велосипеда
Вора задержали
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В отдел полиции 11 мая обратилась жительница Саратова и рассказала о краже велосипеда.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она оставила двухколесный транспорт на лестничной площадке первого этажа многоквартирного дома с обеда 11 мая, а в девять вечера этого же дня на месте «стоянки» его не оказалось.
Выяснилось, что к преступлению причастен 18-летний студент техникума, который во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU