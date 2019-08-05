Администрация: Крыша дома на Ново-Астраханском шоссе могла рухнуть из-за сборщиков чермета
Угрозы дальнейшего разрушения здания на Ново-Астраханском шоссе не выявлено, сообщили «КП-Саратов» в администрации Заводского района Саратова.
Как отмечается, сейчас опасный участок ограждается, идет уборка кирпичей с тротуара.
Напомним, дом №57 на Ново-Астраханском шоссе начал разрушаться сегодня, 5 августа. Рухнул козырек фасада на 2/3 длины. Кирпичами были повреждены навесы неработающих объектов торговли, пострадавших нет.
При этом в администрации предположили, что причиной обрушения могли стать действия неустановленных граждан, которые собирали черный металл.
Дом построен в 1957 году и сейчас является нежилым. Однако на первом этаже продолжает работу магазин «Спутник».
ИСТОЧНИК KP.RU