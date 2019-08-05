В районе 3-й Дачной столкнулись пять авто
В аварии пострадали три человека
.Фото: Екатерина Семенова
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На проспекте 50 лет Октября в Саратове столкнулись пять автомобилей.
- ДТП случилось недалеко от 3-й Дачной. В аварию попали: ВАЗ-2114, Daewoo Matiz, Lada Granta и Lada Priora, а также Nissan, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Во время столкновения пострадали три человека — водители ВАЗ-2114 и Matiz, а также пассажир Granta.
Двоих травмированных госпитализировали, женщина, которая была за рулем Matiz, отказалась от поездки в больницу. Ей оказали помощь на месте.
На месте работали сотрудники облспаса, «скорой помощи», Центра медицины катастроф и ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU