В районе 3-й Дачной столкнулись пять авто

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-05T17:54:17+03:00

В аварии пострадали три человека

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На проспекте 50 лет Октября в Саратове столкнулись пять автомобилей.

- ДТП случилось недалеко от 3-й Дачной. В аварию попали: ВАЗ-2114, Daewoo Matiz, Lada Granta и Lada Priora, а также Nissan, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Во время столкновения пострадали три человека — водители ВАЗ-2114 и Matiz, а также пассажир Granta.

Двоих травмированных госпитализировали, женщина, которая была за рулем Matiz, отказалась от поездки в больницу. Ей оказали помощь на месте.

На месте работали сотрудники облспаса, «скорой помощи», Центра медицины катастроф и ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU