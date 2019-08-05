На радио «Комсомольская правда» Вадим Ойкин и Юлия Швакова обсудят Второй экономический форум

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-05T16:46:25+03:00

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На радио «Комсомольская правда» 90,6 FM в четверг, 8 августа, состоится обсуждение предстоящего Второго экономического форума, который пройдет в Саратовской области в октябре.

Гости студии — первый заместитель председателя правительства и министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин и министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова в эфире радио обсудят будущие темы масштабного экономического мероприятия. В студии они поговорят о наиболее важных вопросах, которые будут актуальны на форуме.

Эфир начнется в 12:05 на радио «Комсомольская правда» 90,6 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU