2019-08-05T16:40:30+03:00
Происшествия

В Энгельсе будут судить грабителя подростка

Мужчина попросил телефон позвонить, а сам пошел с ним в ломбард
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области будут судить 27-летнего мужчину, обвиняемого в ограблении подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону, ранее гражданин уже был судим.

По версии следствия, мужчина, вышедший из колонии в мае, 18 июня он вновь пошел на преступление. На улице Кассиля в Энгельсе, где он распивал пиво с приятелем, злоумышленник потребовал от проходящего мимо 17-летнего подростка отдать ему телефон. Однако вместо того, чтобы позвонить и отдать аппарат, мужчина начал слушать музыку на нем.

Владелец телефона попросил его вернуть, а потом обратился за помощью к проходившей мимо паре. Те потребовали отдать имущество хозяину, но злоумышленник грубо им отказал.

После этого потерпевший пошел в полицию, и стражи порядка задержали подозреваемого у входа в ломбард, где он намеревался заложить телефон.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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