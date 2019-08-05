Гражданку Чехии на мотоцикле под Саратовом подрезал Mercedes
Женщину госпитализировали
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В Саратовском районе автомобиль Mercedes подрезал мотоцикл Triumph.
- ДТП случилось на объездной дороге СКАД у села Атамановка. За рулем двухколесного коня была 32-летняя гражданка Чехии, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
При развороте легковушка не пропустила байк и сбила его, а сама улетела в кювет.
В результате ДТП пострадала мотоциклистка. Ее госпитализировали сотрудники ЦМК.
Также на месте работала ДПС.
Сама женщина отмечает, что в России она уже 52. Побывала на Байкале, Дальнем Востоке и в других местах.
ИСТОЧНИК KP.RU