Гражданку Чехии на мотоцикле под Саратовом подрезал Mercedes

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-05T15:59:07+03:00

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В Саратовском районе автомобиль Mercedes подрезал мотоцикл Triumph.

- ДТП случилось на объездной дороге СКАД у села Атамановка. За рулем двухколесного коня была 32-летняя гражданка Чехии, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

При развороте легковушка не пропустила байк и сбила его, а сама улетела в кювет.

В результате ДТП пострадала мотоциклистка. Ее госпитализировали сотрудники ЦМК.

Также на месте работала ДПС.

Сама женщина отмечает, что в России она уже 52. Побывала на Байкале, Дальнем Востоке и в других местах.

ИСТОЧНИК KP.RU