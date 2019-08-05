Из рациона школьников Саратовской области изъяли 147 кг подозрительной еды
В Саратовской области за 2019 год проверены более 600 объектов, из которых 88% приходится на проверки образовательных организаций, 9% — на поставщиков продуктов питания и 3% на организаторов питания.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, больше всего нарушений приходится на организаторов питания и поставщиков продуктов. Среди образовательных объектов это дошкольные организации и места для начального профессионального образования.
Всего отобрали более 1 тыс. проб продуктов, 1,2% от этого числа не прошли проверку на микробы и 5,3% — на калорийность.
Отклонения от гигиенических норм замечены в пяти школах и девяти детских садах Алгайского, Новоузенского, Питерского, Краснокутского, Пугачевского, Перелюбского, Ивантеевского и Энгельсского районов.
Всего изъято 147 кг подозрительных продуктов без документов.
ИСТОЧНИК KP.RU