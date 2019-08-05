В Саратове из-за урагана встали трамваи и троллейбусы восьми маршрутов
Движение остановилось меньше чем за час
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Сегодня, 5 августа, в Саратове бушует ураган. Как и обещали синоптики, ветер поднялся до 20 м/с.
Помимо рухнувших зданий и деревьев, в городе начались проблемы с транспортом.
В 16:00 трамваи №№3, 9, 10 и 11 прервали свой путь в Мирном переулке.
«Тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а «девятки» и «десятки» едут только до Детского парка.
Маршрут №11 следует лишь до улицы Осипова.
В 16:00 трамваи №№2 и 7 встали из-за обесточки. По этой же причине не ходят троллейбусы №5.
«Рогатые» пятого и одиннадцатого маршрутов в 15:50 прервали свой путь у остановки «Междугородная» из-за обрыва контактной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU