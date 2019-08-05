В Саратове из-за урагана встали трамваи и троллейбусы восьми маршрутов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-05T16:01:07+03:00

Движение остановилось меньше чем за час

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Сегодня, 5 августа, в Саратове бушует ураган. Как и обещали синоптики, ветер поднялся до 20 м/с.

Помимо рухнувших зданий и деревьев, в городе начались проблемы с транспортом.

В 16:00 трамваи №№3, 9, 10 и 11 прервали свой путь в Мирном переулке.

«Тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а «девятки» и «десятки» едут только до Детского парка.

Маршрут №11 следует лишь до улицы Осипова.

В 16:00 трамваи №№2 и 7 встали из-за обесточки. По этой же причине не ходят троллейбусы №5.

«Рогатые» пятого и одиннадцатого маршрутов в 15:50 прервали свой путь у остановки «Междугородная» из-за обрыва контактной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU