Пудовая гиря помогла Михаилу Исаеву остаться одним из самых рейтинговых мэров ПФО
Он занял второе место в медиарейтинге
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Глава Саратова Михаил Исаев занял по итогам июля второе место в рейтинге «Медиалогии».
Как сообщает портал, Исаев сохранил свою позицию среди глав столиц субъектов ПФО.
Эксперты «Медиалогии» из числа наиболее заметных медийных поступков мэра Саратова отметили: требование уволить заведующую детсадом №174, откуда сбежали двое детей; встреча с предпринимателями по вопросу реконструкции проспекта Кирова; участие в челлендже #ДобрыняСаратович, когда он удержал на вытянутых руках пудовую гирю.
ИСТОЧНИК KP.RU