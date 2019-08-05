Пудовая гиря помогла Михаилу Исаеву остаться одним из самых рейтинговых мэров ПФО

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-05T15:23:57+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев занял по итогам июля второе место в рейтинге «Медиалогии».

Как сообщает портал, Исаев сохранил свою позицию среди глав столиц субъектов ПФО.

Эксперты «Медиалогии» из числа наиболее заметных медийных поступков мэра Саратова отметили: требование уволить заведующую детсадом №174, откуда сбежали двое детей; встреча с предпринимателями по вопросу реконструкции проспекта Кирова; участие в челлендже #ДобрыняСаратович, когда он удержал на вытянутых руках пудовую гирю.

ИСТОЧНИК KP.RU