2019-08-05T15:22:35+03:00
Общество

«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»

Екатерина Семенова
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Подведены итоги всероссийского соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», которое проводилось среди студентов 1-4 курсов российских вузов.

В соревновании принял участие 2 381 студент из 269 городов России. Из 415 участников, решивших хотя бы одну задачу, до финала дошли 60 человек. По окончании онлайн-соревнования студенты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелеком-Солар». По его итогам были определены 40 призеров, которые поедут осенью этого года в Образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучающую программу по кибербезопасности1.

Соревнование по информационной безопасности длилось ровно сутки, в течение которых студенты решали задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Ключевой темой заданий стала защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Как отмечают члены жюри, большой интерес у студентов вызвали задачи по цифровой форензике и безопасности веб-приложений. Самыми сложными оказались задачи по исследованию безопасности АСУ ТП. По правилам соревнования, чем больше человек решали задание, тем сильнее снижалась его стоимость. Максимальное количество набранных баллов составило 5 896, минимальное — 282.

Соревнования вызвали большой отклик среди студентов не только профильных и столичных вузов. Большое количество регистраций подали участники из высших учебных заведений Краснодарского и Пермского края, Омской, Саратовской, Свердловской и Томской областей. Победителями стали студенты МИФИ, Высшей школы экономики, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, МИРЭА, Университета ИТМО, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МЭИ и Краснодарского высшего военного училища.

В число победителей соревнования вошли две девушки, 15 студентов, включенных в «Ресурс об одаренных детях», один студент имеет статус получателя гранта президента РФ.

Студенты отметили высокий уровень сложности задач, а также рассказали, что участие в соревновании «Ростелекома» дает им возможность понять уровень подготовки, увидеть новые точки приложения сил и попасть на новые образовательные программы, которые проводят ведущие компании отрасли.

Тематическая программа по информационной безопасности, которая пройдет в «Сириусе», будет включать теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения кибербезопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Список победителей соревнования и участников программы в Образовательном центре «Сириус» опубликован на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/results.

1 — Оплата проезда, пребывания и питания участников образовательной программы осуществляется за счет средств Образовательного фонда «Талант и успех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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