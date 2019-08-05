2019-08-05T15:15:31+03:00
Общество

Доноры из Саратова сдали около 40 литров крови

Следующая акция пройдет в сентябре
Дарья Вострикова
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В минувшую субботу, 3 августа, в Саратове прошла акция «Суббота доноров».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, мероприятие направлено на пропаганду донорского движения.

Подобные мероприятия проводятся 4-5 раза в год.

Саратовская областная станция переливания крови, помимо будних дней и участия во всероссийской акции, открывает свои двери для доноров каждую первую субботу месяца.

85 человек во время мероприятия сдали около 40 литров крови.

Сделать это может любой, кто старше 18 лет и весит более 50 кг.

Следующая «Суббота доноров» состоится 7 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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