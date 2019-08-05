Пьяный полицейский сбил ребенка в Саратове и сел на 4,5 года

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-05T14:56:50+03:00

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В Саратове вынесен приговор экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 40-летнего мужчину признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения.

Суд установил, что 17 мая пьяный сотрудник полиции ехал на автомобиле Kia Ceed по Песчано-Уметскому проезду. Иномарка сбила 14-летнего мальчика, который шел по обочине.

При этом водитель попытался скрыться, но его машина врезалась в другие авто. После этого гражданин бросился бежать, но был задержан очевидцами.

Суд отправил экс-сотрудника полиции в колонию общего режима на 4,5 года. Также он должен будет возместить потерпевшей стороне 800 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU