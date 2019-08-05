Пьяный полицейский сбил ребенка в Саратове и сел на 4,5 года
В Саратове вынесен приговор экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 40-летнего мужчину признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения.
Суд установил, что 17 мая пьяный сотрудник полиции ехал на автомобиле Kia Ceed по Песчано-Уметскому проезду. Иномарка сбила 14-летнего мальчика, который шел по обочине.
При этом водитель попытался скрыться, но его машина врезалась в другие авто. После этого гражданин бросился бежать, но был задержан очевидцами.
Суд отправил экс-сотрудника полиции в колонию общего режима на 4,5 года. Также он должен будет возместить потерпевшей стороне 800 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU