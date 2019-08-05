Из Ленинского района Саратова «вывезли» более 700 «Боингов» мусора

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-05T14:57:08+03:00

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Более 50 тыс. тонн твердых коммунальных отходов вывезли подрядчики Регионального оператора Саратовской области из Ленинского района Саратова за семь месяцев 2019 года. Столько же весит 713 самолетов Boeing 737-700 в максимальной взлетной массе.

Образованный объем отходов вывозится на мусороперегрузочную станцию в Елшанке для дальнейшего транспортирования в энгельсский экотехнопарк с целью экологически безопасной обработки и захоронения.

- Ленинский район — это крупнейший район Саратова как по численности населения, так и по площади. Это сказывается на объеме образующихся отходов. Благодаря взаимодействию с администрацией и общественниками, было увеличено количество контейнерных площадок, в том числе в микрорайонах с преобладанием частного сектора. Жители понимают, что цивилизованный подход к обращению с отходами снижает количество несанкционированных свалок и улучшает общий вид нашего города. В свою очередь, мы обеспечиваем бесперебойную работу отрасли, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Образованный объем отходов соответствует заявленным в территориальной схеме нормативам накопления. Эффективная работа концессионных объектов АО «Управление отходами» и легализация потоков ТКО позволяет сократить объемы захораниваемых остатков и повысить экологическую безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU