Из Ленинского района Саратова «вывезли» более 700 «Боингов» мусора
Более 50 тыс. тонн твердых коммунальных отходов вывезли подрядчики Регионального оператора Саратовской области из Ленинского района Саратова за семь месяцев 2019 года. Столько же весит 713 самолетов Boeing 737-700 в максимальной взлетной массе.
Образованный объем отходов вывозится на мусороперегрузочную станцию в Елшанке для дальнейшего транспортирования в энгельсский экотехнопарк с целью экологически безопасной обработки и захоронения.
- Ленинский район — это крупнейший район Саратова как по численности населения, так и по площади. Это сказывается на объеме образующихся отходов. Благодаря взаимодействию с администрацией и общественниками, было увеличено количество контейнерных площадок, в том числе в микрорайонах с преобладанием частного сектора. Жители понимают, что цивилизованный подход к обращению с отходами снижает количество несанкционированных свалок и улучшает общий вид нашего города. В свою очередь, мы обеспечиваем бесперебойную работу отрасли, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.
Образованный объем отходов соответствует заявленным в территориальной схеме нормативам накопления. Эффективная работа концессионных объектов АО «Управление отходами» и легализация потоков ТКО позволяет сократить объемы захораниваемых остатков и повысить экологическую безопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU