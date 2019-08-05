Следователи начали проверку ДТП с немецким туристическим автобусом под Саратовом

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-05T14:35:52+03:00

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В Саратовской области следователи начали проверку по факту перевернувшегося автобуса на трассе в Красноармейском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, автобус ехал из Калининграда в Камышин и около шести утра вылетел в кювет и перевернулся.

В салоне находились водитель и 16 пассажиров. Шестеро получили травмы и были госпитализированы, среди них двое детей.

- Четверо пострадавших — жители Камышина, двое — лица с двойным гражданством Германии и России, постоянно проживающие на территории иностранного государства. Автобус принадлежит немецкой фирме, эксплуатируется подрядной организацией из Калининграда, — отметили в СУ СКР.

Сейчас следователи опрашивают пассажиров и водителя автобуса. Изъята документация. Впоследствии будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU