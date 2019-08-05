2019-08-05T14:35:52+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку ДТП с немецким туристическим автобусом под Саратовом

Транспорт принадлежит немецкой фирме
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области следователи начали проверку по факту перевернувшегося автобуса на трассе в Красноармейском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, автобус ехал из Калининграда в Камышин и около шести утра вылетел в кювет и перевернулся.

В салоне находились водитель и 16 пассажиров. Шестеро получили травмы и были госпитализированы, среди них двое детей.

- Четверо пострадавших — жители Камышина, двое — лица с двойным гражданством Германии и России, постоянно проживающие на территории иностранного государства. Автобус принадлежит немецкой фирме, эксплуатируется подрядной организацией из Калининграда, — отметили в СУ СКР.

Сейчас следователи опрашивают пассажиров и водителя автобуса. Изъята документация. Впоследствии будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель разбился у села Лох под Саратовом
В лагере Энгельса прошел День ГТО к 80-летию Дня физкультурника
В Саратове рецидивист украл аккумулятор и сдал на металл
В Саратове спустя четыре месяца раскрыли кражу велосипеда
Администрация: Крыша дома на Ново-Астраханском шоссе могла рухнуть из-за сборщиков чермета
В районе 3-й Дачной столкнулись пять авто
В Саратове встали трамваи №3
На радио «Комсомольская правда» Вадим Ойкин и Юлия Швакова обсудят Второй экономический форум
Перевозчику до аэропорта «Гагарин» заплатят 35 млн рублей
Панков о сквере в Пугачеве: Надо внимательней относиться к выбору подрядчика
В Энгельсе будут судить грабителя подростка
В Саратове встали троллейбусы №10
Гражданку Чехии на мотоцикле под Саратовом подрезал Mercedes
Из рациона школьников Саратовской области изъяли 147 кг подозрительной еды
За полгода на горячую линию ООО «КВС» поступило более 18 тыс. звонков
В Саратове из-за урагана встали трамваи и троллейбусы восьми маршрутов
В Заводском районе дерево рухнуло на газовую трубу
Пудовая гиря помогла Михаилу Исаеву остаться одним из самых рейтинговых мэров ПФО
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Доноры из Саратова сдали около 40 литров крови
Пьяный полицейский сбил ребенка в Саратове и сел на 4,5 года
В Саратове поймали 13 пешеходов-нарушителей
Из Ленинского района Саратова «вывезли» более 700 «Боингов» мусора
В Саратове встали троллейбусы №5 из-за обесточки
В Саратове трамваи №9 встали из-за рухнувшего дерева
Сильный ветер снес крышу дома и козырек магазина в Заводском районе Саратова
В Саратове задержали двух закладчиков героина