Следователи начали проверку ДТП с немецким туристическим автобусом под Саратовом
В Саратовской области следователи начали проверку по факту перевернувшегося автобуса на трассе в Красноармейском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, автобус ехал из Калининграда в Камышин и около шести утра вылетел в кювет и перевернулся.
В салоне находились водитель и 16 пассажиров. Шестеро получили травмы и были госпитализированы, среди них двое детей.
- Четверо пострадавших — жители Камышина, двое — лица с двойным гражданством Германии и России, постоянно проживающие на территории иностранного государства. Автобус принадлежит немецкой фирме, эксплуатируется подрядной организацией из Калининграда, — отметили в СУ СКР.
Сейчас следователи опрашивают пассажиров и водителя автобуса. Изъята документация. Впоследствии будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU