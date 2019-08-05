Сильный ветер снес крышу дома и козырек магазина в Заводском районе Саратова
Сегодня, 5 августа, синоптики обещали саратовцам непогоду — дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с.
Прогноз сбылся и уже принес свои плоды.
Местная жительница Екатерина Джаназян опубликовала в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» сообщение об обвале.
По словам женщины, она гуляла с дочкой мимо дома №57 по Ново-Астраханскому шоссе, а когда вернулась — у здания недоставало крыши.
Кроме того, на первом этаже строения расположен магазин «Цветы», вывеска и козырек которого также рухнули вниз.
В доказательство своих слов горожанка прислала снимок с места ЧП. На кадрах отчетливо видно, как куски конструкций рухнули вниз, прямо ко входу в торговую точку.
.
Улица завалена кирпичами и кусками сайдинга.
Местные жители пришли в ужас от увиденного и обрадовались, что никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU