Сильный ветер снес крышу дома и козырек магазина в Заводском районе Саратова

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-05T14:29:43+03:00

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Сегодня, 5 августа, синоптики обещали саратовцам непогоду — дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Прогноз сбылся и уже принес свои плоды.

Местная жительница Екатерина Джаназян опубликовала в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» сообщение об обвале.

По словам женщины, она гуляла с дочкой мимо дома №57 по Ново-Астраханскому шоссе, а когда вернулась — у здания недоставало крыши.

Кроме того, на первом этаже строения расположен магазин «Цветы», вывеска и козырек которого также рухнули вниз.

В доказательство своих слов горожанка прислала снимок с места ЧП. На кадрах отчетливо видно, как куски конструкций рухнули вниз, прямо ко входу в торговую точку.

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Улица завалена кирпичами и кусками сайдинга.

Местные жители пришли в ужас от увиденного и обрадовались, что никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU