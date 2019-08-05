2019-08-05T14:29:43+03:00
Происшествия

Сильный ветер снес крышу дома и козырек магазина в Заводском районе Саратова

Вход в здание завален
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 августа, синоптики обещали саратовцам непогоду — дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Прогноз сбылся и уже принес свои плоды.

Местная жительница Екатерина Джаназян опубликовала в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» сообщение об обвале.

По словам женщины, она гуляла с дочкой мимо дома №57 по Ново-Астраханскому шоссе, а когда вернулась — у здания недоставало крыши.

Кроме того, на первом этаже строения расположен магазин «Цветы», вывеска и козырек которого также рухнули вниз.

В доказательство своих слов горожанка прислала снимок с места ЧП. На кадрах отчетливо видно, как куски конструкций рухнули вниз, прямо ко входу в торговую точку.

.

.

Улица завалена кирпичами и кусками сайдинга.

Местные жители пришли в ужас от увиденного и обрадовались, что никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель разбился у села Лох под Саратовом
В лагере Энгельса прошел День ГТО к 80-летию Дня физкультурника
В Саратове рецидивист украл аккумулятор и сдал на металл
В Саратове спустя четыре месяца раскрыли кражу велосипеда
Администрация: Крыша дома на Ново-Астраханском шоссе могла рухнуть из-за сборщиков чермета
В районе 3-й Дачной столкнулись пять авто
В Саратове встали трамваи №3
На радио «Комсомольская правда» Вадим Ойкин и Юлия Швакова обсудят Второй экономический форум
Перевозчику до аэропорта «Гагарин» заплатят 35 млн рублей
Панков о сквере в Пугачеве: Надо внимательней относиться к выбору подрядчика
В Энгельсе будут судить грабителя подростка
В Саратове встали троллейбусы №10
Гражданку Чехии на мотоцикле под Саратовом подрезал Mercedes
Из рациона школьников Саратовской области изъяли 147 кг подозрительной еды
За полгода на горячую линию ООО «КВС» поступило более 18 тыс. звонков
В Саратове из-за урагана встали трамваи и троллейбусы восьми маршрутов
В Заводском районе дерево рухнуло на газовую трубу
Пудовая гиря помогла Михаилу Исаеву остаться одним из самых рейтинговых мэров ПФО
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Доноры из Саратова сдали около 40 литров крови
Пьяный полицейский сбил ребенка в Саратове и сел на 4,5 года
В Саратове поймали 13 пешеходов-нарушителей
Из Ленинского района Саратова «вывезли» более 700 «Боингов» мусора
В Саратове встали троллейбусы №5 из-за обесточки
В Саратове трамваи №9 встали из-за рухнувшего дерева
Следователи начали проверку ДТП с немецким туристическим автобусом под Саратовом
В Саратове задержали двух закладчиков героина