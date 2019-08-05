Двое парней в Саратове избили, ошпарили человека и отправились в колонию

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-05T14:18:55+03:00

Им дали меньше двух лет на двоих

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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 17 и 27-летнему местным жителям.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали виновными в разбое и похищении паспорта.

Ночью на 10 августа 2018 года подсудимые распивали алкоголь в кафе. В пять утра старший приятель вспомнил, что один из жителей Саратова должен ему деньги.

Собутыльники отправились на улицу Зои Космодемьянской в общежитие, но оказалось, что должник там больше не проживает. Тогда они потребовали от жильца соседней квартиры, чтобы тот позвонил бывшему соседу. Абонент оказался недоступен, что привело злоумышленников в ярость. Они избили потерпевшего, плеснули в лицо кипятком, угрожали отверткой, а также похитили телефон, ноутбук и паспорт.

Экспертиза установила, что у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана подбородка и ожоги лица и глаза.

27-летнего мужчину отправили в колонию на год и месяц, 17-летнего — на семь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU