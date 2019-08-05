2019-08-05T13:25:53+03:00
Общество

Панков: Проекты Володина создают комфортные условия для жизни людей

Екатерина Семенова
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В Перелюбской районной больнице постепенно решаются проблемы с кадрами и оснащением. При поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина появился новый автомобиль «скорой помощи» на базе мягкой «Газели». Это дало возможность с комфортом возить пациентов из отдаленных сел. Врачи больницы рассказали депутату Госдумы Николаю Панкову, что эффективно ведется диспансеризация населения. В районе скоро появятся два новых сельских фельдшерско-акушерских пункта. Коллектив лечебного учреждения пополнят новые специалисты: восемь студентов-целевиков сейчас обучаются в Саратовском государственном медицинском университете имени В. И. Разумовского.

- Кроме того, в этом году на целевое обучение подали заявки еще пять выпускников школ. Это наша перелюбская молодежь, и мы надеемся, что после окончания вуза ребята будут жить и работать в родном селе. У них появляется мотивация к этому. Вячеслав Володин поднял вопросы об увеличении зарплат работникам бюджетной сферы, встречался со студентами медуниверситета, чтобы поговорить о том, что их волнует. На одной из встреч мы говорили о нехватке анестезиолога-реаниматолога, после этого СГМУ направлял нам специалистов, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Наталья Мосолыгина.

Во время посещения районной больницы в октябре прошлого года Вячеслав Володин обсуждал с медиками и проблему обеспечения жильем молодых специалистов. Местная власть держит на контроле этот вопрос, молодым врачам приобретают жилье или выплачивают средства на его съем. Для нового терапевта, который выйдет на работу в сентябре, решается вопрос не только с жильем, но и с обеспечением места в детском саду для ребенка.

Николай Панков подчеркнул, что будет обсуждать с министром здравоохранения области Натальей Мазиной вопрос поставки лекарств. Сейчас лечебное учреждение испытывает трудности с проведением аукционов. Необходимо и дальше создавать условия, чтобы заинтересовать молодежь жить и работать в Перелюбе.

- Проекты Володина направлены на то, чтобы у всех людей была возможность жить и трудиться в комфортных условиях, с пользой проводить досуг, заниматься спортом, дать хорошее образование своим детям. Тогда молодежь не захочет уезжать, направит свою энергию и способности на благо родного края. При поддержке спикера в районе строились и ремонтировались школы и детсады, техникум, спортивные объекты, проводилась газификация. Все для того, чтобы на селе жизнь людей была такой же комфортной, как в больших городах. И молодежь тянется к родному селу, стремится быть полезной, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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