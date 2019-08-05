В Саратове отремонтировали две дороги

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-05T13:11:01+03:00

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Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, одной из причин аварий является плохое состояние дорог.

В адрес главы Саратова районная прокуратура внесла представление, после которого сделан ямочный ремонт на улицах Большая Горная и Актюбинская, а также появилась разметка «пешеходный переход» в Волжском районе.

Принятые меры снизят аварийность.

ИСТОЧНИК KP.RU