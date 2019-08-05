В Саратове отремонтировали две дороги
В Волжском районе сделали разметку
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Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, одной из причин аварий является плохое состояние дорог.
В адрес главы Саратова районная прокуратура внесла представление, после которого сделан ямочный ремонт на улицах Большая Горная и Актюбинская, а также появилась разметка «пешеходный переход» в Волжском районе.
Принятые меры снизят аварийность.
ИСТОЧНИК KP.RU