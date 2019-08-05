Полицейского будут судить за сбитого насмерть пешехода в Саратове

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-05T12:56:09+03:00

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В Кировском районе Саратова готовится для передачи в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 22-летний бывший сотрудник полиции.

Следствие считает, что 12 июня, около 22:50, правоохранитель ехал по проспекту 50 лет Октября на автомобиле ВАЗ-21124. На пересечении с улицей Рябиновская он не уступил дорогу пешеходу на «зебре» и сбил 77-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

Полицейский признал свою вину. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что он был уволен «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Руководителей ждет дисциплинарное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU