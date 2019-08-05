2019-08-05T12:46:38+03:00
Общество

Саратовец завоевал серебро на международной олимпиаде по географии

Михаил Балабан — выпускник лицея №2
Ольга Симонова
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Российская сборная на международной олимпиадеРоссийская сборная на международной олимпиаде
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Выпускник саратовского лицея №2 Михаил Балабан завоевал серебро на 16-й Международной географической олимпиаде, которая прошла в Гонконге.

Михаил Балабан

Михаил Балабан

- В состязании принимали участие старшеклассники 43 стран, от каждой из которых выступали не более четырех школьников от 16 до 19 лет. Работы участников оценивались по трем турам: письменному, мультимедийному и полевому, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области.

Российская сборная завоевала одну золотую и две серебряные медали олимпиады. Так, кроме Михаила Балабана, выиграла Лада Антонова из московской школы №1518, а Катерина Мечникова из московской школы №192 получила второе место.

Напомним, саратовский выпускник в 2018 года был призером всероссийской олимпиады по географии, а в 2019 — выиграл ее. Также он завоевал бронзу на Балтийской олимпиаде школьников по этому же предмету.

Организатором международной олимпиады стал Гонконгский педагогический университет.

В 2018 году на аналогичном состязании в Канаде российские школьники завоевали четыре медали.

Победителям, призерам и руководителям команд выплачиваются премии, размер которых составляет от 400 тыс. до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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