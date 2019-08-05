Вор из Маркса отправится в колонию за кражу инструментов

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-05T12:53:13+03:00

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Суд признал 49-летнего жителя Маркса виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 27 мая 2019 года пьяный мужчина залез в дом к своему соседу на Молодежной улице.

Злоумышленник зашел в сарай и унес оттуда сварочный аппарат, три медных удлинителя и газовых резака, бензопилу, угловую шлифовальную машинку и ручную дрель.

Сумма ущерба составила более 21 тыс. рублей.

Это не первое преступление на счету гражданина, поэтому его отправили на год и восемь месяцев в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU