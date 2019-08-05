Школа Перелюба будет капитально отремонтирована при поддержке Володина

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-05T12:51:20+03:00

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Средняя школа имени М. М. Рудченко в Перелюбе будет капитально отремонтирована при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Также рядом с ней будет построен современный спорткомплекс открытого типа. Такие поручения спикер Госдумы дал во время своего визита в Перелюб в октябре прошлого года.

На встрече общественного совета преподаватели школы, члены родительского комитета, специалисты-строители обсудили с депутатом Государственной думы Николаем Панковым предстоящие работы, предложения по ремонту и дизайну будущих кабинетов, спортзала, пищеблока, обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. А также осмотрели территорию, где будет расположен спорткомплекс открытого типа, который построят по проекту Вячеслава Володина. Учителя и представители общественности внесли свои предложения.

Как рассказала и. о. директора школы Людмила Рудчинкова, капитальный ремонт школы будет осуществляться в два этапа. В этом году будут выполнены наружные работы: ремонт кровли, фасада, замена окон и т. д.

- Сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации. Этот вопрос на особом контроле, чтобы не затягивать проведение работ. Еще одна важная задача — организовать учебный процесс на время ремонта так, чтобы было удобно и нашим ученикам, и родителям. В ближайшее время соберем родительский комитет, обсудим все варианты. Есть возможность проводить уроки в зданиях начальной школы и аграрного техникума. И ученики, и родители настроены позитивно — все с нетерпением ждут обновления любимой школы, — отметила Людмила Рудчинкова.

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- По уровню преподавания наша школа не уступит областному центру, ребята получают высокие баллы на ЕГЭ и поступают в лучшие вузы. Но сельской школе трудно соответствовать современным требованиям к ремонту и оснащению. И мы были просто счастливы, когда узнали, что Вячеслав Володин поможет с ремонтом школы. Он правильно сказал на встрече — не только фасад нуждается в ремонте, но и помещения, коммуникации. Потому что хорошо знает наши проблемы, — считает Эльвира Смагина, мама троих детей, двое из которых учатся в школе имени М. М. Рудченко.

Депутат Государственной думы Николай Панков напомнил, что общественный контроль и вовлеченность учителей и родителей в решение школьных проблем помогут успешнее реализовать инициативы спикера Госдумы.

- Это базовая школа для всего района, здесь проходят различные мероприятия, соревнования, школьные олимпиады. И важно провести ремонт и построить спорткомплекс в сжатые сроки и так, чтобы как можно меньше затронуть учебный процесс. Давайте вместе принимать решения по срокам, работам — так, чтобы сделать на совесть. Вы знаете и любите свою школу, знаете, что нужно, чтобы она развивалась и хорошела. Участвуя в работе общественного совета, каждый может проявить себя. Направить свои знания, профессионализм на благо своей школы и родного села. За ребятами, которые здесь учатся, — наше будущее. Именно поэтому Вячеслав Володин такое огромное внимание уделяет не только ремонту и оснащению школ, но и укреплению здоровья детей. Рядом со школой в Перелюбе также будет построен современный спорткомплекс открытого типа. Такой, какие построены в рамках его проекта в Саратове, Балакове, Романовке и Озинках, — подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU