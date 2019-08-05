2019-08-05T12:23:17+03:00
Происшествия

В Балакове организацию оштрафовали за придавленного транспортом работника

Взыскали 60 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Балаковский районный суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который работал в ООО «ИнтегралТрансЛогистик», о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 17 сентября 2018 года мужчина чинил автопогрузчик, который не завелся. Во время ремонта гражданина придавило транспортом.

Работнику был причинен вред средней тяжести, расстройство здоровья затянулось более чем на три недели.

Согласно заключению государственного инспектора труда, несчастный случай произошел из-за нарушения требований инструкции по охране труда и техники безопасности для водителей автопогрузчиков.

Организацию обязали отдать пострадавшему 60 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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